Un repartidor de Telepizza se hace pasar en Twitter por cliente insatisfecho y la empresa muerde el anzuelo  

Según han denunciado los sindicatos, Telepizza se niega a aplicar a sus trabajadores la subida del salario mínimo (de 740 a 900 euros) decretada por el Gobierno a finales de 2018. Un repartidor cabreado de Telepizza lanzó un señuelo a la empresa, haciéndose pasar por un cliente insatisfecho en Twitter, con un mensaje calculadamente ambiguo: “Estoy muy decepcionado con el trato que he recibido en una tienda @telepizza_es en Madrid. Ésas no son formas de hablar a la gente. No pienso volver jamás”.