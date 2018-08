Actualmente, que esta tan de moda hablar de estos temas, de nacionalismos basados en antiguos reinos de la península, como puede ser el reino de Aragon, los condados Catalanes, o Navarra, y su adhesión forzosa o no... al reino de Castilla. Nos olvidamos de uno, no voy a entrar en debate político, sobre si la adhesión fue forzosa, y si debe salir o no. Pero voy a hablar de un reino de la península durante la edad media, que normalmente es olvidado.