Redes Sociales: El negocio de los influencers de 12 años que ganan más que tú: Los padres ni lo saben

“Me dijo que le llamara a partir de las cinco de la tarde, que antes está en el cole y no puede contestar”, narra Rivas. “No me podía creer que durante todo este tiempo hubiera estado hablando por correo con el chaval y no con un repre [representante]. Me impactó lo rápido, listo y directo que era en temas difíciles de manejar para gente adulta”. El “próximo Amancio Ortega” llevaba dos años trabajando de esa forma, le explicó por teléfono. Las condiciones para todas las marcas -había trabajado con otras cuatro solo ese mismo mes, lo que hacen m