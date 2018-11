Recordando a los Almogávares

A los habitantes de las regiones pirenaicas, cuyos valles fértiles estaban ocupados por los musulmanes, no les quedó otra opción que exiliarse hacia tierra cristiana o refugiarse en las montañas y hacer del saqueo contra el invasor su modo de vida. Los que decidieron hacer esto último, tras varias generaciones adaptados este nuevo tipo de vida acabaron por no saber vivir de otra manera que no fuera luchando, dando origen a una estirpe que buscaba la guerra permanente porque no conocían otra cosa y porque eran demasiado buenos haciéndola.