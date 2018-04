Rajoy ha generado ya casi 400.000 millones de déficit público, pese a los recortes

A pesar de las políticas de ajuste, con sus oleadas de recortes y subidas de impuestos, Mariano Rajoy no ha sido fiel al principio, tantas veces repetido por él, de que no se debe gastar lo que no se tiene. Desde que llegó al Gobierno en diciembre de 2011, las administraciones públicas españolas han acumulado un déficit 386.154 millones de euros