“He traído rosas porque sé que os gustan, lo he visto por la tele”, ha gritado Rajoy intentando que algún catalán hable con él. “Soy yo, Mariano, ¿qué más queréis? He hecho de todo por vosotros y ahora estoy aquí dispuesto a hacer lo que haga falta”, ha implorado.“Vamos, va… joder, miradme al menos, ¿es que ni siquiera me vais a mirar?”, ha preguntado el presidente.