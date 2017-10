¿Quién quema el monte? ¿Por qué hay tantos incendios en Galicia?

Cierto es que con más de cientos de incendios en un mismo día cuesta creer que no haya detrás una trama mafiosa. Este es uno de los principales argumentos que siguen circulando tras la oleada incendiaria que en octubre asoló miles de hectáreas en Galicia. La misma fiscalía de medioambiente afirma que no se ha encontrado un nexo que pruebe que existe esa trama. Lamentablemente, no es un año excepcional. 2006 y 2012 también fueron años terribles y en ninguno de los dos años se demostró ninguna trama. Entonces, ¿qué ha pasado?