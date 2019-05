Pujan no es el primero, hemos muerto 14 riders en un año

Si eres rápido, si no has tenido quejas de los clientes, si aceptas todo tipo de pedido y no rechazas nada, si estás disponibles siempre en las horas de alta demanda... en fin, si te califican como "buen" rider tendrás acceso a más horas de trabajo y quizás más pedidos. Por el contrario, si no lo eres, tendrás que esperar hambriento a que te caiga milagrosamente un pedido.