El pueblo de Rubí en pie de guerra ante la llegada de 80 menores conflictivos

El barrio de Can Rosés es una especie de oasis de tranquilidad en una ciudad complicada como Rubí (Barcelona). Incrustado en un polígono industrial, no hay grandes edificios ni demasiado tráfico. Sólo casas bajas donde viven cerca de 300 personas, árboles por todo el entorno y una zona deportiva no muy lejos. También hay un hotel abandonado, el Terranova. En los últimos días, el edificio se ha convertido en objeto de la discordia: la Generalitat ha decidido apoderarse de él, le ha echado un pulso a los vecinos y ellos han respondido ...