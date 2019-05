El PSOE amenaza (medio en broma) a los votantes de Castejón (Cuenca): “Me votas o al pilón”  

“Me votas o al pilón” es el reclamo escogido por el candidato del PSOE en Castejón (Cuenca) (...) Pero parece que no a todo el mundo le ha hecho gracia el cartel del PSOE. La actual alcaldesa de Castejón, María Arribas, considera que ese eslogan esconde una amenaza velada. No piensa así el candidato socialista, que asegura que eso de “tirar al pilón” a los vecinos que no voten al PSOE no es una amenaza sino una broma de pueblo: “El voto es secreto”, justifica el candidato.