Prostitutas en tiempos del coronavirus: se reinventan con videollamadas por Whatsapp a euro el minuto

La pandemia ha confinado en casa a escorts y clientes. Ahora ofertan servicios de sexo virtual para mitigar las pérdidas. “Pues qué vamos a hacer si no se puede salir; teletrabajar, como todo el mundo” A Janine la pandemia le pilló con el pie cambiado. “En los últimos tiempos han ido muy mal las cosas por aquí. No sólo con las cancelaciones (Mobile World Congress o Barça-Madrid) sino con la situación en general. Hace poco me fui a Valencia con una plaza de un mes porque aquí había bajado mucho la cosa. Volví y la cosa seguía igual."