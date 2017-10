Profesores del Instituto Cervantes en Brasil imparten clase en ropa interior como protesta

"Me desnudo para expresar ante mis alumnos como siento que me dejan la institución para la que trabajo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Gobierno", se explica uno de los docentes, que prefiere no identificarse. "Nos sentimos olvidados. Nos cuesta horrores llegar a final de mes. Los docentes mantienen una serie de protestas y huelgas desde marzo reclamando el reajuste de su salario, que se mantiene desde 2008 a pesar del casi 70 de inflación acumulada en el país.