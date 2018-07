La primera fotografía subacuática de la historia

La primera fotografía aérea fue de Nadar en 1858, pero ¿y la primera fotografía subacuática? El inglés William Thompson fue quien dio el primer paso creando un débil colodión negativo del fondo marino en la bahía de Weymouth sumergiendo una caja con una cámara de placas a 5,5 metros de profundidad. Thompson describió su método en el artículo "On taking photographic images under water" del Journal ot the society of arts el 9 mayo 1856.