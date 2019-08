El presidente de las Cortes contradice su propio comunicado y asegura que el "apartamento presidencial"…

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, desmiente ahora su propio comunicado y afirma que el 'apartamento presidencial' no está habilitado para dormir en él. Fuentes, que ha acudido a la inauguración del nuevo órgano de Castrillo Mota de Judíos, en Burgos, intenta parar una polémica que para él es "una bola de verano que no ha dejado de crecer": el uso de unas dependencias en las Cortes para pasar la noche. "Hasta ahora no he tenido necesidad de pernoctar allí y además el apartamento no está habilitado para ello",…