Al PP le preocupa la deriva de Casado

Criticas al líder popular porque no consulta su estrategia. Crece la preocupación en el PP por la deriva que está tomando Pablo Casado, y las listas a las elecciones del 28-A no han hecho más que resucitar los temores que afloran en el seno del partido cada cierto tiempo. Porque no son sólo las listas. Amplios sectores del PP creen que Pablo Casado no tiene estrategia, se mueve a base de ocurrencias y el resultado son despropósitos que describen un giro a la derecha.