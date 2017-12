El PP carga contra Cs por no hacer gobierno: "Alergia a gobernar y decidir, se llama"

La dirección estatal del PP ha vuelto a cargar contra Ciudadanos por ceder la iniciativa a los independentistas y no intentar formar gobierno en Catalunya después de haber sido la primera fuerza. "Alergia a gobernar y decidir, se llama", ha afirmado el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, en su cuenta de Twitter, después de que el partido de Albert Rivera haya confirmado que mantiene su decisión de no intentar conversaciones para formar gobierno, porque no tiene mayoría y no va a hablar ni con ERC ni con JuntsXCat.