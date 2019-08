La política fiscal de PP y Ciudadanos: bajar impuestos en sus autonomías y reclamar financiación al Gobierno

Los presidentes de las autonomías gobernadas por el PP han salido este miércoles de forma coordinada a exigir al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez los 7.200 millones que las regiones han dejado de percibir. Es un dinero que está parado porque no hay Gobierno, y que según un informe de la Abogacía del Estado conocido en las últimas horas no se puede transferir mientras no haya un Gobierno estable. El PP, que durante el Gobierno de Mariano Rajoy usó este mismo criterio, con Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda [...]