La política española es un verdadero 'Juego de Tronos'

En menos de una semana, la situación política cambió 180 grados. Hoy en día, un viejo viajero no podría reconocer la nueva España. De hecho, el espectador se sentiría como si los guionistas de 'House of Cards' o 'Game of Thrones' con un bolígrafo mágico estuvieran escribiendo el 'argumento de Game of Moncloa'.