Un policía , a una mujer nerviosa tras pararla: "No eres negra, recuerda que nosotros solo matamos negros"  

La policía del Condado de Cobb, en Georgia, investiga un video de una de sus patrullas donde se escucha un comentario racial e inapropiado durante una parada de tráfico de rutina en julio de 2016. La mujer no quiso mover sus manos porque temía que le dispararan, como había visto en videos. El oficial le aseguró que no había problema porque "tú no eres negra, recuerda que nosotros solo matamos negros".