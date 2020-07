El Poder Judicial abre diligencias por incumplir la orden de derribo de la casa ilegal de la presidenta del PP en Lanzar

Ástrid Pérez, la presidenta del PP de Lanzarote, goza de un chalet con piscina de cerca de 600 metros cuadrados en la capital de la isla, Arrecife, de la cual es alcaldesa y responsable directa del área de Urbanismo. Sin embargo, hay una orden para demoler parte de la vivienda por estar construido sobre terreno rústico protegido que devino firme en 2013 porque, al contrario de once de sus vecinos, Pérez no recurrió la orden. Siete años después, aún no se ha ejecutado el derribo. Relacionada: www.meneame.net/story/podemos-denuncia-presid