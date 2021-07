La filósofa y psicóloga uruguaya publica ‘Así está bien’. Un viaje por las ideas de Platón, Aristóteles y compañía que nos pueden ayudar a vivir mejor. La felicidad, ¿cuarto y mitad? | Deseo y posesión son excluyentes | Emoción y razón no son un asunto a cara o cruz | No tomar nunca la desgracia ni la fortuna como absolutas | Ponlo en palabras | “¡Tú puedes!”. Pues, mira, no siempre se puede.