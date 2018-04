Pilar Urbano: "Zarzuela es como una ikastola"

La periodista y escritora Pilar Urbano, miembro numerario del Opus Dei y autora de dos libros sobre la Reina Sofía: "He de decir que Zarzuela pabellón, donde viven los reyes, es como una ikastola. La educación es muy rígida. Esas niñas no dicen que van a cenar verduras, sino que van a cenar proteínas. Son repipis. Letizia está enseñando a Leonor a ser reina y quiere que quede inmaculada de todo trato con sus primos y sus tíos Urdangarin." Además, reconoce que al rey Juan Carlos "le han emborrachado los osos para no errar el tiro" de caza.