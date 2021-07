Los peregrinos vuelven al Camino de Santiago

El silencio en la plaza del Obradoiro se rompe por un estallido de aplausos y silbidos. Son peregrinos que celebran el final del Camino de Santiago. Pero el aplauso dura más de lo normal y se suma más gente. “He jincao rodilla”, nos explica Alberto. Llevaba una semana con el anillo guardado en la mochila y hacía todo lo posible para que su novia, Dori, no lo descubriera. “Pero ha salido bien, he llegado aquí, lo tenía pensado he jincao mi rodilla y me ha dicho que sí”, asegura mientras su prometida nos muestra el anillo de pedida.