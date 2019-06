El peligro de los cigarrillos electrónicos

Un muchacho de apenas 17 años acudió de urgencia al Hospital de la Universidad de Utah con un intenso dolor en la mandíbula y en la boca, que tenía hinchada. Hacía solo dos horas que le había estallado un cigarrillo electrónico mientras lo estaba usando, según explica un estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine. Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, el 37,3 por ciento, de los estudiantes de último curso de secundaria (entre 17 y 18 años) afirmaron haber usado cigarrillos electrónicos