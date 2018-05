Pedro Sánchez pone como ejemplo de racismo a PP y Cs

Al secretario general del PSOE le han preguntado este lunes a qué tipo de conductas afecta la propuesta del PSOE de sancionar a cargos públicos que profieran pronunciamientos discriminatorios. La pregunta toma a contrapié a Sánchez, que no sabe qué decir, se lía y, con poca seguridad, responde: "Que no se permitiera... como ha pasado en algún momento... no sé... el planteamiento de que haya o no inmigrantes que puedan o no acceder a la sanidad...".