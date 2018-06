Señala que si las cifras del impacto de la corrupción superan el presupuesto de la UE, no se entiende la “laxitud” con la que se trata el tema desde el gabinete de Juncker. Advierte de que “las lágrimas de cocodrilo por el ascenso de los populismos” no sirven para recuperar la confianza en la política si no se toma decisiones de calado, y exige más protección para los denunciantes.