Ojo al parche

Conozco a trabajadores del sector público que me cuentan que cobran, pero apenas trabajan, a la espera de investiduras y nombramientos. Aguardan al nuevo ministro o a la nueva consejera autonómica. Son empleados que tienen su puesto, pero su administración en funciones les tiene a medio gas. O sin hacer nada, me dicen otros. Me pregunto cuánto nos cuesta esta inoperancia a todos por la falta de acuerdos políticos.