La OCU pide la gratuidad de las pruebas covid para personas no vacunadas que necesiten viajar a otro país

Las personas que se vacunan no abonan directamente el precio de las mismas mientras que las personas que no se hayan podido vacunar todavía deben abonar el coste de las pruebas de diagnóstico en un centro privado, ya que los protocolos sanitarios vigentes en España no contemplan la realización de estas pruebas por parte del Sistema Nacional de Salud para viajar. Además, los test de autodiagnóstico, recientemente comercializados en farmacias españolas, no sirven como prueba diagnóstica para viajar