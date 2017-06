Núria Parlon dice que el PSOE apelará a la comunidad internacional si se suspende la autonomía de Cataluña

La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y nuevo miembro de la ejecutiva del PSOE, Núria Parlon, ha asegurado que, si es necesario, los socialistas apelarán a la comunidad internacional para que el Gobierno no suspenda la autonomía catalana a causa del proceso soberanista. En una entrevista Parlon se ha mostrado convencida de que se no se llegará a ese extremo: "Haremos todos los esfuerzos, si es necesario apelando a la comunidad internacional, para que no haya una suspensión de la autonomía de Catalunya".