¿Por qué nunca debes pegarle a tu perro?

Me he visto en la necesidad de escribir este artículo porque sigo recibiendo consultas de adoptantes algo desesperados con sus perros y me sueltan cosas como “le he pegado y ni así hace caso“. En la mayoría de casos los golpes son debidos a que son perros que no han aprendido a hacer sus necesidades fuera. Los adoptantes piensan que la culpa es del perro, sin embargo, la única realidad es que la culpa es de su humano que no ha sabido enseñarle a hacerlo en el sitio adecuado.