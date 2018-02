Los nuevos radares que controlan las emisiones funcionarán ya desde junio

Madrid ya está preparada para sumar una nueva tipología de radares a sus carreteras: los que miden las emisiones de los coches. Será a partir del mes de junio cuando se instalen dos radares itinerantes que se irán alternando en 13 puntos. En un primer momento, su función será sólo la de controlar y no multarán inicialmente. Cuentan con rayos infrarrojos y ultravioletas de baja intensidad para identificar los niveles de partículas, monóxido de carbono (CO), óxidos y dióxidos de nitrógeno (NO y NO2) de los vehículos.