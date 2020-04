El nuevo líder laborista, Starmer, apuesta por trabajar de forma constructiva con el gobierno sobr el covid-19 [ENG]

Durante mi mandato trabajaremos constructivamente con el gobierno, no oposición por oposición. No para ganar puntos políticos o hacer demandas imposibles. Resaltaremos los temas críticos donde veamos errores o indecisión por parte del gobierno o cosas que no se hacen lo suficientemente rápidas. Nuestro objetivo es el mismo que el del gobierno, salvar vidas y proteger nuestro país..