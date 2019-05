Nuevas imágenes del maltrato a los animales en los barrancos de Canarias

Pese a superar la decena de denuncias, la administración no ha hecho nada y tras la inspección de estos zulos el informe que se emite asegura que no existe maltrato alguno. Sin embargo, las imágenes del estado de estos animales no dejan lugar a dudas y hacen necesaria una nueva Ley de Protección y Bienestar para los Animales en Canarias que ponga fin a casos como estos. Estos animales estarían, presuntamente, destinados a la caza o la explotación ganadera en todos los casos. Video: www.youtube.com/watch?v=9ORMqJsJ2TQ