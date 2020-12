No todos los días se lanza un nuevo vehículo a la Estación Espacial Internacional (ISS). La primera nave Dragon 2 cargo

No todos los días se lanza un nuevo vehículo a la Estación Espacial Internacional (ISS). La primera nave Dragon 2 de carga -cápsula C208- despegó el 6 de diciembre de 2020 a las 16:17 UTC desde la rampa 39A del Centro Espacial Kennedy (KSC) de Florida en la misión CRS-21 (Commercial Resupply Services 21), también conocida como SpX-21, a bordo de un Falcon 9 v1.2 Block 5. La primera etapa B1058.4, que realizaba su cuarta misión, fue recuperada con éxito y aterrizó en la barcaza OCISLY(Of Course I Still Love You), situada frente a la costa este..