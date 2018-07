No al Museo Realista de Albacete

Normalmente, nadie diría que no a firmar una petición para un museo. Pero los museos y la cultura en general no son buenos de por sí, sino que dependen de las lógicas en las que se sustentan, y las del museo realista, por desgracia, están bastante podridas. Se pueden leer muchas cosas, sobre todo en el periódico El Digital Albacete, que adornan y visten de injusticia y egoísmo el que la Diputación no pueda o quiera llevar a cabo el museo. Pero yo me centro en lo básico y fundamental: las normas de buenas prácticas en torno a Museos consensuada