"No le gusta mi respuesta, no quiere que sea escuchada": Putin critica al periodista por "amordazarlo" durante la entrevista con la NBC  

"Si tiene paciencia y me deja terminar de decir lo que tengo que decir, todo se aclarará para usted. Pero no le gusta mi respuesta, no quiere que mi respuesta sea escuchada por su audiencia, ese es el problema. Me está amordazando. ¿Es eso libertad de expresión, de opinión? ¿O es la libertad de expresión a lo estadounidense?", respondió el jefe del Kremlin. Putin comentó que la ley contra agentes extranjeros no es un invento de Rusia, puesto que en 1930 EE.UU. aprobó una ley al respecto más estricta que la rusa., a