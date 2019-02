Por qué no creo en la ciencia [ENG]

He reflexionado sobre por qué me hice divulgador científico y es que creo que el conocimiento mejora nuestras vidas y debe ser compartido. Y pese a tener esta creencia, no creo en la ciencia. La ciencia es el modo de describir la naturaleza basada en la observación, la experimentación y evidencia empírica. En la ciencia no se cree. Los argumentos se aceptan o se rechazan. Como ejemplo, la respuesta de un compañero científico ante la pregunta de si cree en la evolución: "Yo no creo en la evolución, acepto la evidencia de la evolución".