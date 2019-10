"El niño es para mí o para nadie": Ana María antes de estrangular a su hijo en El Ejido

Los primeros indicios apuntan que el niño, de 7 años, ha muerto por estrangulamiento. Los hechos, según fuentes de la Benemérita, ocurrieron en torno a las diez y cuarto de la mañana de este jueves. "He visto cómo estaba, ya me temía yo que algo grave estaba pasando. Así que he entrado para dentro de la casa y me puse a llamar a emergencias -dice la vecina-. Y ella no me ha dejado". Entonces, horrorizada, apreció los labios oscurecidos y violetas en la boca del pequeño. La vecina quedó alarmada al instante...