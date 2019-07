El nieto de Manuel Fraga deja el PP y pasa a ser asesor de Vox en el Parlamento Europeo

Manuel Fraga Pedroche, nieto del ex ministro de Franco y ex presidente de la Xunta de Galicia Manuel Fraga Iribarne era hasta la pasada legislatura (2014-2019) asesor del PP en el Parlamento Europeo. Para los próximos cinco años, continuará ejerciendo de cargo de confianza en la institución con sede en Bruselas y Estrasburgo, solo que con una diferencia: el nieto del que fuera fundador del PP ya no trabajará para este partido, sino que lo hará para Vox.