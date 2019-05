Nicaragua, el país donde los presos políticos rechazan la amnistía que les devolvería la libertad

Quienes piden la liberación de unos 600 presos políticos se oponen rotundamente a una ley de amnistía, y quienes no tienen presos son los que la promueven. Es muy probable que quienes están presos sean inocentes y que los culpables estén libres. "Mi esposo no ha cometido delito alguno. Si amnistía es perdón, no tienen nada que perdonarle" Alex Hernández fue apresado el 23 de septiembre de 2018. El primero de marzo pasado lo liberaron, a pesar que el tribunal que lo juzgó lo declaró "no culpable" desde el 30 de octubre.