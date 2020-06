Netflix retira The Mighty Boosh y The League of Gentlemen por mostrar escenas con "blackface"

Los personajes Spirit of Jazz y Papa Lazarou eran interpretados por actores blancos con la cara pintada, y The Guardian entiende que han sido vistos como problemáticos por Netflix. Su retirada se suma a las de Little Britain y Come Fly With Me (BBC), la retirada temporal de Lo que el Viento se Llevó, la cancelación de Cops tras 32 temporadas y el borrado de Bo Selecta en el servicio de streaming de Channel 4.