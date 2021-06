Netflix ficha por sorpresa a Steven Spielberg apenas dos años después de la agria polémica que les enfrentó

Menuda sorpresa. Netflix ha cerrado un acuerdo con Amblin Partners, productora liderada por Steven Spielberg, para sacar adelante dos películas cada año duranta un periodo que no ha sido especificado. Existe la posibilidad de que el propio Spielberg se encargue de alguna de ellas, pero en principio no parece probable. Recordemos que el propio Spielberg defendió hace un par de años la necesidad de cambiar las reglas de los Óscar para que las películas estrenadas vía streaming no pudieran aspirar a la preciada estatuilla dorada.