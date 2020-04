Netflix está haciendo una comedia ambientada en el brote de coronavirus [ENG]

A medida que cientos de películas y series de televisión de todo el mundo se han cerrado para ayudar a detener la marea del nuevo coronavirus, una nueva comedia de Netflix tiene como objetivo adaptar la producción a la cuarentena. "Social Distance", próxima serie del creador de "Orange Is the New Black" Jenji Kohan, presentará a actores que se filmarán en sus hogares mientras están en cuarentena. La serie, que se desarrollará durante la pandemia COVID-19, comenzará a producirse en unas pocas semanas.