Neil Young publica ‘Homegrown’, disco que no se atrevió a sacar en 1975  

Las canciones, que tendrían que haber visto la luz en 1975, exponen el dolor del músico por la ruptura con la actriz Carrie Snodgress. “Era demasiado personal. Me asustó”, dijo. Musicalmente, el propio artista define el álbum como la conexión entre 'Harvest' (1972) y 'Comes A Time' (1978). O sea, una música campestre, de tonalidad mayormente acústica e inclinado al country. Así es la canción que ya ha adelantado, la sencilla y bonita 'Try'. El álbum completo se publica el 19 de junio.