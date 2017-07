Los Carecas do Subúrbio y los Carecas do ABC son cabezas rapadas de extrema derecha que admiten a afrodescendientes en sus filas. Su lema es “Dios, patria y familia” y sus enemigos, los comunistas, los anarquistas, los punkis, los drogadictos y los gais. No obstante, en Sao Paulo y en el sur de país hay skins supremacistas blancos que odian a los nordestinos.