Música disco: glamur y decandencia de forma simultánea  

La revista Rolling Stone ya había hablado del fenómeno de la música pinchada en 1973, pero la revolución que todos conocimos, el advenimiento de la música disco, llegó de la mano de un fraude periodístico. Según la versión de Turn the beat around: the secret history of disco, de Peter Shapiro. Se había mudado a Nueva York el crítico musical Nik Cohn, de gran importancia en la escena rockera de su país. Los Who metieron lo del pinball en Tommy solo porque sabían que le encantaban los petacos y así conseguirían una buena crítica. Y funcionó.