Muere Manuel del Valle, ex alcalde de Sevilla y alcaide del Alcázar

No continuó en el cargo de alcalde por decisión directa del entonces todopoderoso Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno con Felipe González. Siempre ha sido un sevillano que no ha respondido al estereotipo local. Tuvo claro cuándo estaba acabada su carrera política, que no forzó para que continuara en ningún momento. Desde que dejó la Alcaldía se limitó a participar en actos institucionales y a atender a los medios de comunicación que le requerian para entrevistas sobre la evolución de la ciudad y de la actualidad política en general.