La morosidad bancaria cae por cuarto año consecutivo

No obstante esta morosidad se encuentra aún por encima de la media de la UE. Además Aristóbulo de Juan, ex director general del Banco de España, recuerda que los activos improductivos no sólo incluyen los créditos morosos. En un artículo publicado en el diario El País hace unas semanas, suma los bienes adjudicados por impagos de deudas, y aquellos activos dañados que no son contabilizados como tales y son refinanciados: los fondos de comercios y los activos fiscales diferidos. Por tanto, la morosidad real es superior.