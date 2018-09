Montero achaca la desviación del déficit a que los Presupuestos de Rajoy tienen un desfase de 5.480 millones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado la desviación del déficit en 2018, elevado cinco décimas por el Gobierno de Pedro Sánchez hasta el 2,7%, alegando que los Presupuestos Generales del Estado de este año, elaborados por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, contaban con un desfase de 5.480 millones de euros. "No me habrá escuchado a mí hacer alharacas a propósito de las mentiras que contenía el Presupuesto de 2018 pero, ya que me pregunta, hay 5.480 millones de euros que no están contemplados, por la vía de ingresos