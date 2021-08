Miles de mujeres surcoreanas son vigiladas 24/7 y expuestas sexualmente por cámaras ‘molka

“Mi estilo de vida no es tu porno“, denuncian las mujeres surcoreanas. Están hartas. A diferencia de lo que pasa con los dispositivos personales en Occidente, donde tenemos la sospecha de que Siri nos escucha, o un agente de la FBI nos mira a través de la cámara de la computadora, ellas tienen la certeza de que el Estado las está observando mientras tienen relaciones sexuales. No en la vía pública. No en hoteles. No en sus trabajos. En sus propias casas. Así opera ‘molka’: una red de acoso cibernético impune en Corea del Sur.